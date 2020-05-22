 

Мнение: Прокурор-рыбак еще послужит?

22.05.2020, 11:50, Разное

Самый известный мне рыбак среди прокуроров или самый известный прокурор среди рыбаков Александр Герасименко, утомившийся работотой прокурором ЯНАО и перебравшийся в Екатеринбург,  поработать транспортным прокурором, снова напомнил о себе.

Пресс-служба уральской транспортной прокуратуры распространила сообщение, что Герасименко не покидает должность, что он в очередном отпуске.

О том, что он в отпуске, из которого на службу уже не выйдет, писали СМИ… Мол, Герасименко утомил уже много кого. Что за прокурора-рыбака взялось и ФСБ… (подробности здесь).

Понятное дело, что уходить с прокурорской должности Герасименко не хочет. Видимо, догадывается, что после увольнения из прокуратуры ему придется перебраться в тюремную камеру. Сам-то он свои дела и делишки знает получше, и не может не знать, за что его можно привлечь к уголовной ответственности. Например, за возведение здания прокуратуры ЯНАО, который по документам построили дважды. За 95 млн. рублей в 2014 году, и за 511 млн. в 2016 году (подробности здесь). Не удивлюсь, если выяснится, что оперативники ФСБ уже давно разобрались с этой стройкой и установили, сколько и кем на этой стройке было украдено…

Но пока Герасименко на должности, удивляться приходится другому. Например, тому, что даже за тут знаменитую рыбалку в заповеднике его не хотят привлекать к ответственности. Вообще никакой. Заявления природазащитников отфутболиваются или переправляются туда, где их просто не могут рассмотреть.

Из прокуратуры Таймырского района Красноярского края, к примеру, пришел вот такойответ.

Это что же получается, в райпрокуратуре служат сотрудники, которые поумнее своих вышестоящих руководителей? И знают, что они не имеют право проверять прокуроров регионо? А отфутболившие заявление в райпрокуратуру, этого, видимо, не знают?

Источник: Ирек Муртазин



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