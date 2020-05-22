 

Англичанка обвинила власти в недостаточных мерах для борьбы с коронавирусом

22.05.2020, 11:48, Новости дня

Жительница Великобритании Катрин де Прюдо обвинила британские власти в смерти своего отца, который скончался после заболевания коронавирусом. По ее словам, власти не приняли достаточных профилактических мер.

Женщина сообщила что ее отец вернулся в Великобританию из французской деревни, где на сегодня случаев заражения коронавирусом не было зафиксировано, передает RT.

«Вскоре после введения карантина у нас стали появляться симптомы COVID-19. Они не проходили около двух недель. Потом я пошла на поправку, мой муж и мама тоже, а вот отцу все никак не становилось лучше. Его состояние стало существенно и очень стремительно ухудшаться», – отметила де Прюдо.

По ее словам, у отца было сильное головокружение и дезориентация, он не мог удержаться на ногах. Мужчину забрала скорая помощь, после чего у него произошел сердечный приступ и кровоизлияние в мозг. 

«Тест на COVID-19 оказался положительным. Следующие три дня он провел в отделении интенсивной терапии. Утром 14 апреля его перевели на ИВЛ», – сообщила женщина.

Она добавила, что позже у отца стали отказывать почки, и росные попросили отключить его от систем жизнеобеспечения. Де Прюдо заявила, если бы в марте были приняты другие решения, ее отец не смог бы прилететь в Великобританию ввиду карантина и оставался бы в безопасности.

Британка подчеркнула, если бы у ее отца и других пассажиров рейса еще в марте взяли тест на коронавирус, то заболевание могли бы выявить раньше. 

«Правительство принимает недостаточно мер для разъяснения имеющихся рисков. Нас не просят носить маски. Я знаю, что в некоторых странах темп передачи вируса очень низкий, потому что все носят маски. В ходе ежедневных брифингов об этом всем говорят так, словно речь идет просто о цифрах в таблице, а не реальных человеческих жизнях и скорбящих семьях», – сообщила она.

Ранее британская Национальная статистическая служба (ONS) сообщила в докладе, что количество смертей от коронавируса в Великобритании может быть почти на треть больше официальных данных минздрава страны.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / В Китае впервые с начала эпидемии за сутки не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса

06.04 / Мишустин заявил о необходимости контролировать выделенные на борьбу с коронавирусом средства

20.04 / Минкультуры разработало меры поддержки федеральных учреждений

21.05 / ФНС объяснила цель создания Единого регистра населения в России

04.04 / Адам Шифф призвал создать комиссию по изучению реакции на пандемию коронавируса

24.04 / В Дагестане задержали организатора экстремистской ячейки

13.05 / Стало известно об утечке данных клиентов курьерской службы

04.05 / В результате обстрела в Донецке трое детей получили ранения

12.05 / Умер советский мультипликатор-кукольник Борис Савин

27.04 / Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска