Китай увидел в выходе США из Договора по открытому небу угрозу

22.05.2020, 11:48, Новости дня

Односторонний выход США из Договора по открытому небу (ДОН) негативно скажется на безопасности и стабильности отдельных регионов планеты, сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Лицзянь заявил, что подобные меры «негативно отразятся на безопасности и стабильности отдельных регионов», передает ТАСС.

Китай выражает «глубокое разочарование по данному поводу».

По словам дипломата, планы Вашингтона по выходу из ДОН, как и «склонность американской стороны предпринимать однобокие меры», свидетельствуют лишь об изживших себя взглядах руководства Соединенных Штатов, «продолжающего мыслить понятиями времен холодной войны».

«Это свидетельствует, что США отказываются от своих международных обязательств», – подчеркнул Чжао Лицзянь.

Напомним, РФ отказалась выходить из Договора по открытому небу.

В свою очередь Германия и Швеция пожелали США пересмотреть выход из Договора по открытому небу.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что выход США из «Открытого неба» ставит Россию перед сложнейшим выбором.