Американские миллиардеры разбогатели за время коронавируса

22.05.2020, 11:48, Новости дня

Американские миллиардеры значительно увеличили свое состояние на фоне пандемии коронавируса, говорится в исследовании Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies.

За период с 18 марта по 19 мая люди из списка «600 плюс богатейших жителей США» суммарно заработали 434 милрд долларов. При этом в марте в стране насчитывалось 614 миллиардеров, в мае – уже 630, передает РИА «Новости».

Больше всего на пандемии заработали глава Amazon Джефф Безос (+34,6 млрд долларов), основатель Facebook Марк Цукерберг (+25,3 млрд), создатель Microsoft Билл Гейтс (+8 млрд), сооснователь Oracle Ларри Эллисон (+7 млрд), руководитель Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (+564 млн).

В целом, наибольших успехов достигли владельцы компаний технологического сектора, так как из-за введенного по всему миру режима изоляции ряд процессов перенесли в онлайн-формат.