«Мало ли что ваш Путин говорил»

22.05.2020, 11:45, Разное

Трудовые мигранты в России, несмотря на указ президента, вынуждены оплачивать трудовые патенты.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Спустя почти месяц с начала так называемого периода нерабочих дней, 18 апреля, президент Владимир Путин подписал указ № 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных жителей и лиц без гражданства» в РФ во время пандемии. Этот документ в том числе должен был разрешить ситуацию, когда у сотен тысяч трудовых мигрантов по всей стране заканчивалось время пребывания в РФ в то время, как МФЦ закрыты.

Так и вышло: с 15 марта по 15 июня включительно сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания для всех иностранцев в РФ приостановлены. Как и сроки выезда из страны для тех, кто подлежит депортации, административному выдворению или передаче другому государству. Приостановлен и срок действия ряда документов: среди них виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство, миграционная карта, патент.

Все это, казалось бы, должно облегчить жизнь трудовых мигрантов, которых в РФ миллионы: только в первой половине прошлого года на заработки сюда приехало больше 900 тысяч человек из Узбекистана и больше полумиллиона — из Таджикистана. При этом выходцам из этих стран, чтобы легально работать в России, нужно ежемесячно оплачивать трудовой патент — фиксированный авансовый платеж по НДФЛ — и ежегодно его продлевать.

Получалось, что официально трудоустроенные, законопослушные мигранты, которых работодатели на время периода самоизоляции отправляли в «добровольный» отпуск, должны были платить налог на доходы, которых у них не было.

Указ президента прямо запрещает аннулирование патентов у трудовых мигрантов в период с 15 марта по 15 июня и позволяет работодателям принимать мигрантов без патента.

Однако люфт в документе потребовал дополнительных разъяснений со стороны ответственных органов: дело в том, что в указе значится, что сроки действия приостанавливаются для тех документов, «у которых в указанный период истекает срок действия». Срок действия патента, согласно Федеральному закону № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных жителей в России» определяется периодом, за который уплачен налог. Если мигрант перестает оплачивать патент в период с 15 марта, его патент становится недействительным на следующий день после просрочки его оплаты.

Как пояснили в Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ (документ есть в распоряжении редакции .PDF), «данные положения указа распространяются на иностранных граждан, которые после 15 марта прекращают оплачивать НДФЛ в установленном размере. В связи с приостановкой течения срока действия патента он останется действительным в указанный период, а также после 15 июня 2020 года, причем оставшийся срок его действия будет исчисляться путем добавления к 16 июня 2020 года количества дней, выпадающих на период с 15 марта по 15 июня 2020 года, за которые иностранным гражданином был уплачен НДФЛ».

Патент на три месяца фактически замораживается, а с 16 июня размораживается и продляется. Это применимо ко всем мигрантам, кроме тех, кто еще до 15 марта оплатил налог на срок, превышающий обозначенные три месяца, и тех, кто оплачивает НДФЛ своевременно.

«В обозначенный [трехмесячный] период обращаться для продления сроков действия патентов, а также производить оплату авансового платежа по налогу на доходы физических лиц иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на основании патента, не требуется», — подтверждает Управление по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Москве (документ также есть в распоряжении редакции).

На практике ситуация совершенно другая. По данным «Новой газеты»,

трудовые мигранты в разных регионах РФ продолжают оплачивать патенты, несмотря на то, что у этих людей почти нет средств к существованию.

Многие из них ждали освобождения от уплаты обременительных ежемесячных платежей (в Москве патент, например, обходится в 5350 рублей, в Санкт-Петербурге — в 4000) и президентскому указу очень обрадовались. Теперь, руководимые страхом выдворения или увольнения, они хотят перестраховаться и платят. Часто у них просто нет выбора: чек за оплату патента от них требуют работодатели — те самые, что недавно отправляли их «в отпуск».

Так случилось с Ойбеком, гражданином Узбекистана. Последние 15 лет он работает в РФ — всегда легально. До конца марта он работал грузчиком-комплектовщиком на складе в Москве. С началом режима самоизоляции отправился в неоплачиваемый отпуск «по собственному желанию». Теперь от него требуют чека об уплате патента за два месяца, которые он не работал.

Узнал Ойбек об этом от своего сына, который работает в той же компании на другом складе.

— Сын позвонил, говорит: «Пап, у меня требуют чек за патентный платеж».

Я говорю: «Как это? Ты объяснил, что до 15 июня все отменено?» Он говорит: «Да», — и скидывает бумагу.

Бумага, которую рассылает работодатель, представляет собой распечатку скриншота с сайта одной юридической компании, специализирующейся в том числе на миграционном праве. Там обещают рассказать «всю правду про патенты на работу в России». Желтым маркером подчеркнут заголовок: «За патент не надо платить? Это не так! Будьте внимательны!» Дальше объясняется, что патент могут не оплачивать только те, у кого срок действия патента заканчивается до 15 июня, а тем, у кого действует и после, якобы платить необходимо.

Когда сам Ойбек пришел на работу, его позвали к руководству. «Я сразу догадался, что у меня тоже будут спрашивать чек», — говорит он. Так и случилось. По его словам, в случае неоплаты патента ему пригрозили увольнением.

— Я говорю: «Я не сам придумал этот закон. [Есть] указ 274-й от Путина. С 15 марта до 15 июня платеж отменен. Я с юристом проконсультировался, звонил ей». — «Пусть юрист ваш вам зарплату платит. Мало ли что ваш Путин говорил».

— «Это не мой Путин, это президент Российской Федерации, это ваш Путин», — говорю.

Сам Ойбек — сознательный житель (пусть и не России) и платить не собирается даже под страхом увольнения:

— До 15 июня я копейки не заплачу. У меня и денег нет, во-первых, и во-вторых, я не буду выполнять их незаконные требования. Я по закону [буду действовать]: 15 июня придет — буду платить за патент.

При этом большинство его коллег за патент уже заплатили: из всех соотечественников, работающих на складке (а их около 20), не заплатил только один. Слишком боятся увольнения — если потерять сейчас работу, шансов найти другую практически нет. Всем нужно платить за квартиру, у многих тут семьи, а другие привыкли посылать деньги на родину.

Ойбек действует, несмотря на страх увольнения, а в том, что могут уволить, у него сомнений нет:

— Мне генеральный директор сказал: «Кто патент не платил, вы сами себя наказали. Лично буду увольнять вас».

В похожей ситуации Мухаммед, почти два года назад приехавший в Россию из Таджикистана. Совсем недавно, перед Новым годом, он привез сюда отца, а затем и мать — чтобы показать врачу. Теперь все трое сидят в квартире без работы.

До режима самоизоляции Мухаммед работал фасовщиком в мебельном цехе, его папа — дворником. Отец попал под сокращение, а самого Мухаммеда отправили в неоплачиваемый отпуск.

Пока Мухаммед не платил за свой патент, но ему уже звонили из отдела кадров и угрожали уволить, если не будет оплаченного чека. «Нас и дня не продержат на рабочем месте. Если они увидят, что у меня просроченный чек оплаты патента, НДФЛ, они просто уволят, больше ничего», — усталым голосом говорит молодой человек.

При этом не платить он не может. Отец без работы, а больную маму на последние деньги, предназначенные для оплаты квартиры, пришлось везти в платную поликлинику — в бесплатной не приняли.

— Мне надо работу сохранить, — раз за разом повторяет Мухаммед. — Если не будем оплачивать и они скажут «бай-бай»… я вряд ли в это время найду другую работу.

Как и многие другие мигранты, он не очень вдавался в содержание президентского указа, да и относится к нему скорее скептически.

По словам Валентины Чупик, правозащитницы, защищающей мигрантов, к ней каждый день обращаются с вопросом, нужно ли платить за патент. Таких обращений «сотни, если не тысячи».

Валентина Чупик

— Люди рассказывают несколько вариантов. Вариант первый — это когда полиция задерживает и угрожает штрафом или даже выписывает их (правда, это происходит не в Москве), и на основании этого штрафа якобы продлевает им регистрацию. Хотя это делать не надо, и штрафовать их не за что. [Штрафуют их] за якобы нарушение правил пребывания, которого нет, —и заставляют их при этом оплачивать патент.

Вариант второй, — продолжает Чупик, — когда сотрудники Управления по вопросам миграции, которым мигранты зачем-то звонят и спрашивают, платить им или не платить, как рассказывают мигранты, отвечают: «Платите, а то 15 июня ваш патент аннулируется. И вообще вы обязаны платить, иначе мы вас 15 июня депортируем». Это очень распространенный вариант — пожалуй, самый распространенный из всех. Третий вариант — когда работодатель принуждает платить. Говорит, что уволим, если не будешь платить за патент.

Ссылки на указ президента в большинстве случаев не работают — от них отмахиваются под разными предлогами.

— Мигрантам говорят, что вы не так его поняли. Или что это только в Москве [работает], а в Москве говорят, что это только для тех, у кого патент заканчивается в период с 15 марта по 15 июня. Или говорят: «Если вы официально работаете, вы обязаны платить». В общем, всякие глупости, — рассказывает правозащитница.

Об указе мигранты в большинстве своем знают, но они настолько не уверены в своих правах, что готовы поверить кому угодно на слово и заплатить налог.

Сиделка Диля приехала из узбекской Бухары в Россию 10 лет назад. Все это время она живет и легально работает в Санкт-Петербурге. Совсем недавно оплатила патент, хотя знала, что не обязана это делать.

— Когда мне подошло время платить, я поспрашивала — все платят. И я тоже пришла и заплатила, — объясняет она.

Оплатить патент Диле посоветовал родной брат: он тоже работает в Петербурге.

— Мы с ним по телефону говорили, он сказал: «Мне надо завтра за патент заплатить. В долг возьму». — «Зачем, — говорю, — приказ же есть». — «Да ты чего, все подряд платят, и я заплачу. А вдруг проблемы будут». Все боятся каких-то проблем.

Сарафанное радио среди мигрантов служит им плохую службу: один узнает, что заплатил его знакомый, и идет платить сам, а потом передает это по цепочке. Руководствуются они принципом «как бы чего не вышло».

Фото: РИА Новости

Женщина испугалась в том числе того, что ей не продлят патент. Раз в год трудовым мигрантам нужно продлевать патент — это отдельная процедура, для которой нужно предоставить 12 чеков об оплате предыдущего патента. Диля подумала, что если сейчас не заплатит, ей не продлят патент. Решила не рисковать:

— Поэтому я молча пошла и заплатила.

Все 10 лет в РФ у нее не было проблем с документами, и на этот раз она перестраховалась.

Валентина Чупик, напротив, уверяет:

— Те, кто платят, делают плохо себе. Они выкидывают [деньги] в пустоту. Мало того, патент не приостанавливается, и срок этого патента не продлевается за счет приостановления. Человек сам себе сокращает легальность пребывания. Если человек продолжает платить за патент, его патент не прекращает свое действие в этот период, и соответственно срок этого патента остается прежним — на год. У тех, кто прекратил платить, срок продлевается на то количество месяцев, которое они не платили.

Нарушение указа президента происходит не только в Москве. Похожие истории рассказали и другие собеседники «Новой газеты» из регионов.

Чтобы выяснить, не нарушается ли указ президента, редакция направила запросы в Главное управление по вопросам миграции МВД России, а также в УВМ ГУ МВД РФ по г. Москве и в УВМ ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области с просьбой повторно разъяснить, должны ли трудовые мигранты оплачивать патенты в период с 15 марта по 15 июня.

Лилит Саркисян

корреспондентка отдела политики

РЕАКЦИЯРазъяснения МВД России.Павел Дутов,

заместитель начальника Управления по вопросам внешней трудовой миграции:

«Работодатели должны оплачивать иностранному гражданину ту недостающую сумму налога, которая платится сверху [фиксрованного авансового платежа по НДФЛ — патента]. Соответственно, они должны платить обязательные платежи за иностранного гражданина, но если тот платит их сам, им платить не надо.

Если иностранный житель платит сумму налога, она вычитается из того налога, который работодатель должен оплачивать как налоговый агент. Получается ситуация, когда фактически работодатель должен покрывать издержки. Это же указом не предусмотрено. [Работодатель] мотивирует иностранных жителей самих платить, чтобы уменьшить свои издержки в части уплаты налогов и иных обязательных платежей.

У нас на официальном сайте МВД и на сайтах территориальных органов уже была размещена информация о том, что в соответствии с указом президента иностранные граждане не обязаны осуществлять оплату [патента]. Сейчас мы повторно проведем разъяснительную работу посредством СМИ, посредством сайта [МВД] и ориентируем территориальные органы на необходимость проведение широкой разъяснительной работы, в том числе, среди работодателей о положениях указа.

Мы повторно доведем до иностранных жителей и до их работодателей положения указа.

И работодатели будут более информированы и, самое главное, чтобы иностранные граждане были информированы о тех возможностях, которые дал им указ президента — чтобы работодатели не вводили их в заблуждение».