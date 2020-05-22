В Таджикистане подавили бунт китайских рабочих

22.05.2020, 11:42, Новости дня

В Таджикистане правоохранительные органы подавили бунт китайских рабочих “Таджикско-китайской горно-промышленной компании” в поселке Зарнисор на севере страны, пишет таджикская служба Радио Свобода. Для этого на место происшествия был вызван ОМОН, который разогнал митингующих стрельбой в воздух.

Накануне, 21 мая, около 60 граждан Китая, вооружившись камнями и палками, собрались у головного офиса компании. Как передает “Ахбор”, недовольные рабочие разбили в здании стекла и несколько припаркованных рядом машин.

Представители компании и местные власти заявляют, что предложили рабочим решить проблему путем переговоров, однако те отказались. На место прибыли бойцы ОМОНа, которые выстрелами в воздух разогнали собравшихся. Погибших и пострадавших нет, сообщили в УМВД Согдийской области.

Причиной недовольства рабочих, по одной из версий, стала задержка заработной платы. По другой версии, китайские мигранты требуют вернуть их на родину – они не могут выехать в Китай из-за закрытых границ и введенных ограничений в связи с эпидемией коронавируса.

В местной администрации отметили, что это не первая акция китайских рабочих, месяц назад они уже проводили митинг. “Мы вместе с ответственными работниками областной администрации побеседовали с рабочими, которые требовали вернуть их на родину. Мы объяснили, что власти КНР не примут их из-за карантина. Мы им предложили двухнедельные каникулы. Они согласились и прекратили забастовку”, – рассказал председатель Матчинского района Согдийской области Тохирджон Азиззода Радио Озоди.

Чтобы пресечь дальнейшие беспорядки, власти страны рекомендовали руководству компании выплатить китайским рабочим зарплату за последние три месяца. В настоящее время, по данным местных властей, ситуация в Зарнисоре спокойная, сотрудники правоохранительных органов остаются на территории предприятия.

ООО “Таджикско-китайская горно-промышленная компания” основана в 2007 году и занимается добычей цинка, свинца и меди. Уставный капитал компании составляет $30 млн.

На вечер 21 мая в Таджикистане количество заболевших COVID-19 достигло 2350, из стационаров выписались 1008 человек, скончались – 44.