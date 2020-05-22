“От неумелых рук пострадал ее нос”: эксперт о пластических операциях Ольги Бузовой

22.05.2020, 11:40, Разное

Недавно Ольга Бузова уверяла всех, что никогда не ложилась под нож хирурга, но желание такое было. В браке с Дмитрием Тарасовым телеведущая хотела увеличить грудь, но в последний момент отказалась от этой идеи. Некоторые не поверили знаменитости, ведь они прекрасно помнят, как та выглядела, когда пришла в “Дом-2”.

Профессионалы нашли объяснение тому, почему Бузова так изменилась за последние несколько лет. Ольга часто ретуширует фотографии перед тем, как их опубликовать. Кстати, телеведущая пользоваться фотошопом не умеет, заметил косметолог и хирург Александр Вдовин. Он уверен: певица не стала бы скрывать, если сделала бы, например, ринопластику.

“Какие визуальные недостатки пыталась замазать при помощи фотошопа Ольга Бузова, остается, конечно, загадкой, но то, что от неумелых рук пострадал ее нос, – неопровержимый факт”, – сказал эксперт.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 8 Май 2020 в 2:26 PDT

Мало сделать пластическую операцию, заявил Вдовин. Нужно преодолеть длительный реабилитационный период. У телеведущей, очевидно, нет столько времени. Она постоянно находится на виду – на телевидении, в “Инстаграм”. На снимках и видео Ольги в любом случае были бы видны последствия операции: синяки, опухший нос, отеки.

Однако нельзя исключать, что Бузова пользуется услугами косметологов. Хирург полагает, что телеведущая прибегает к аппаратному омоложению, инъекциям ботулотоксина.