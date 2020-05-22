На основе CRISPR создан инструмент для быстрой генетической идентификации

22.05.2020, 11:35, Новости дня

Американские исследователи создали на основе технологии редактирования генов, известной как CRISPR, инструмент для быстрой идентификации рыбы исчезающих видов, но авторы разработки уверены, что ей найдется применение во множестве областей – от борьбы с браконьерством до быстрого выявления патогенных, опасных для человека микроорганизмов, сообщает портал Рhys.org.

Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе и Калифорнийского департамента водных ресурсов в сотрудничестве с коллегами из MIT работали инструмент SHERLOCK, который использует известную технологию редактирования генов CRISPR. Данный инструмент создавался с целью быстрого определения вида рыбы из устья реки Сан-Франциско, где проживает три похожих вида, один из которых является исчезающим – корюшка. Сложность заключается в том, что визуально все три вида сложно отличить, особенно если речь идет о мальках, а чтобы на время прохождения стаи остановить водозабор, нужно точно знать, что идет именно исчезающий вид. Использующиеся в настоящее время тесты требуют взятия образца, к тому же они слишком длительны по времени – как минимум 4 часа до получения результата.

Известная на весь мир технология редактирования генов была использована исследователями из американских вузов для создания инструмента, с помощью которого можно неинвазивно определить вид рыбы всего за каких-то 20 минут. Новый инструмент SHERLOCK может быть как полоска для теста на беременность, которая показывает совпадение с искомой ДНК. Однако кроме быстрого определения вида рыбы новый инструмент можно использовать и для оперативного выявления точного вида редкого животного, которого, например, пытаются провести через границу. Также SHERLOCK можно приспособить для других применений, уверены авторы разработки, которые пророчат своему инструменту большое будущее.