Рассекречен подарок Меган Маркл принцу Гарри на первую свадебную годовщину

22.05.2020, 11:20, Разное

19 мая принц Гарри и Меган Маркл праздновали вторую свадебную годовщину. И если верить инсайдерам издания PageSix, герцог пошел по проторенному пути и снова подарил своей супруге кольцо, а Меган якобы подарила ему лишь открытку. Сегодня же появилась новая информация журнала People, согласно которой при выборе подарков пара придерживалась традиции: вторую годовщину принято называть “хлопковой”, поэтому Меган и Гарри подарили друг другу изделия из хлопка – какие именно, впрочем, не уточняется. Кроме того, инсайдер People впервые рассекретил подарок Меган на первую годовщину.

Свадьба принца Гарри и Меган МарклКликните на фото для просмотра галереи

Известно, что Гарри вручил Меган в прошлом году украшение с тремя драгоценными камнями, каждый из которых символизировал месяц рождения – Арчи, Меган и самого Гарри. Герцогиня же решила отталкиваться от “народного” названия первой годовщины – бумажная. Меган, как известно, в начале своей карьеры подрабатывала художником-каллиграфистом: например, она вручную рисовала приглашения на свадьбу Робина Тика и Паулы Паттон в 2005 году и поздравительные открытки для клиентов Dolce & Gabbana. Поэтому в мае прошлого года она вспомнила этот свой талант и написала их с Гарри клятвы на больших листах, поместив их затем в рамки.

Пример работы Меган Маркл

Сегодня семья проведет день вместе, тихо и спокойно. Они взяли выходной, чтобы побездельничать, расслабиться и просто насладиться обществом друг друга, не отвлекаясь ни на что. Нет работы. Нет звонков. Просто вместе,- сообщил на днях инсайдер Page Six о том, как Сассекские планировали отпраздновать годовщину со дня свадьбы. Где они ее проведут, источники выяснили ранее. По данным Daily Mail, герцогская чета временно обосновалась в особняке известного голливудского продюсера Тайлера Перри в Беверли-Хиллз. Тайлер строил этот дом “сам” – в 2004 году он выкупил пустой участок земли за 4,3 миллиона долларов.

Отметим, свадьба Гарри и Меган прошла 19 мая 2018 года и стала самой звездной в истории королевских церемоний: в числе гостей были замечены Амаль Клуни, Дэвид и Виктория Бекхэм, Том Харди и Шарлотта Райли, Джеймс Корден, Серена Уильямс и Алексис Оганян, Опра Уинфри, Джеймс Блант, Идрис Эльба, Приянка Чопра, Элтон Джон, Кэри Маллиган, актерский состав сериала “Форс-мажоры” – Габриэль Махт и Джасинда Баррэтт, Джина Торрес, Рик Хоффман, Патрик Джей Адамс, Сара Рафферти, Эбигейл Спенсер и многие другие. Их фотографии можно посмотреть здесь.