Алена Гаврилова впервые высказалась о раccтавании с Эмином Агаларовым

22.05.2020, 11:20, Разное

Расставание вице-президента Crocus Group и певца Эмина Агаларова с супругой, моделью Аленой Гавриловой, стало для поклонников пары настоящим шоком. Многие из них, как это часто бывает, захотели лично разобраться в ситуации и понять, с кем осталась жить общая дочь Эмина и Алены, Афина. Свои “расследования” фолловеры звезд постили в комментариях к их фото: например, одна из подписчиц написала, что “дочь осталась с папой, поэтому Алене так тяжело”. Гаврилова впервые прервала молчание и ответила на комментарий:

Не пишите глупости, пожалуйста. Я не собираюсь выставлять фото с дочерью для того, чтобы все знали, что она живет со мной! Это факт! Мы разошлись! Выставлять ничего не хочу и не собираюсь! Разговор закончен! Всем удачи! Это тема на моей странице закрыта теперь навсегда.

Алена Гаврилова с дочерьюНапомним, об их расставании Агаларов также сообщил в соцсетях в середине мая, опубликовав снимок со свадьбы с Гавриловой:

Это был действительно счастливый день в нашей жизни! К сожалению, не все получилось, как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день, прожитый вместе и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек. Следующий важнейший этап в нашей жизни, конечно, воспитание нашего чудесного ребенка, и у нас все обязательно получится. Мы многое вместе прошли, и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь.

Эмин Агаларов и Алена ГавриловаО романе Эмина Агаларова и обладательницы титула “Мисс Мордовия” 2004 года стало известно около пяти лет назад. Впервые как пара они появились на премии HELLO! “Самые стильные в России” весной 2016 года, а затем на благотворительном балу Фонда Михаила Рудяка. Спустя год Алена стала героиней клипа Эмина на песню Good Love – таким образом влюбленные официально подтвердили свои отношения.

Если коротко, то совершенно точно я нашел в ней счастье. Алена – друг, соратник, надежный партнер по жизни. Она понимает меня. Я уверен, что Алена не подведет и не предаст. Она – тот самый надежный тыл, который ищет каждый мужчина. Нам хорошо вместе, – рассказывал о начале отношений Эмин в интервью HELLO!.

И для Эмина, и для Алены этот брак не был первым. Ранее девушку связывали серьезные отношения с миллиардером Рустамом Тарико, от которого она родила сына. Эмин Агаларов почти десять лет был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой – у пары есть двое сыновей, а также дочь, которую Лейла удочерила уже после расставания с Эмином – Агаларов принимает участие в ее воспитании. У Алены и Эмина есть общая дочь Афина.

Эмин Агаларов и Алена ГавриловаКликните на фото для просмотра галереи