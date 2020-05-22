Украина передает в Международный трибунал меморандум по делу о захвате Россией украинских моряков и кораблей

22.05.2020, 11:13, Новости дня

Украина подготовила для Международного трибунала по морскому праву меморандум с объяснениями по делу о захвате украинских моряков и кораблей в Черном море в ноябре 2018 года. Об этом 22 мая на онлайн-брифинге рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Сегодня, как и предусмотрено процедурами, мы передаем нашу развернутую правовую позицию на рассмотрение Международного трибунала. Факты, изображения, доказательства, юридическая позиция – тут все системно, качественно изложено”, – сообщил дипломат.

Он напомнил, что его заместитель Евгений Енин назначен агентом Украины в международных инстанциях по делам против РФ. Во время брифинга Енин подписал продемонстрированный Кулебой меморандум.

“Теперь все официально. Документ будет отправлен по адресу. Мы начинаем новый этап в борьбе за справедливость и противодействии российской агрессии в международных инстанциях”, – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина не хочет мести, она хочет справедливости.

“Россия должна ответить за нарушение Конвенции ООН по морскому праву, за содержание в неволе в течение девяти месяцев в российской тюрьме наших моряков и за удержание в течение 11 месяцев наших кораблей”, – сказал Кулеба.

Енин отметил, что Украина будет добиваться компенсации от РФ по этому делу, но не назвал ее сумму, ссылаясь на конфиденциальность документа.

“Наша цель – чтобы в решении арбитражного суда было четко зафиксировано, что российская сторона нарушила требования международного морского права, что Россия должна в будущем удерживаться от аналогичных нарушений в адрес украинских военных кораблей, что Россия должна выплатить надлежащую компенсацию морякам, ВМС и государству Украина”, – сказал Енин.

После 22 мая, согласно регламенту, у российской стороны будет три месяца для возражений по поводу юрисдикции по этому делу.

“Решение относительно дальнейшего хода рассмотрения будет принимать именно арбитражный трибунал, который может либо разделить процесс на две стадии – юрисдикционную и по существу, либо объединить их в одно [дело] и рассматривать как единое целое. Мы ожидаем решения трибунала в течение конца 2022-го – начала 2023 года”, – сказал Енин.

Кулеба отметил, что по этому делу предыдущей команде МИД удалось добиться “выдающегося успеха”, когда трибунал в качестве временных мер обязал Россию отпустить моряков и вернуть корабли.

“Россия традиционно делала вид, что “их там нет”, что они ничего не должны делать, и игнорировала этот приказ. Это только обостряло ситуацию. В конце концов, благодаря политическим переговорам, благодаря личному участию президента [Владимира] Зеленского удалось и освободить моряков, и вернуть корабли”, – сказал дипломат, напомнив, что корабли вернулись “в ужасном состоянии” и нуждались “в серьезных усилиях для восстановления”.

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера “Бердянск” и “Никополь”, а также буксир “Яны Капу”, которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских “судах” и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав в качестве временных мер обязать РФ немедленно освободить моряков и корабли. Российская сторона отказалась от участия в слушаниях.

25 мая трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину. Срок выполнения решения истек 25 июня.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате “35 на 35”. Среди вернувшихся на родину – захваченные Россией после инцидента у Керченского пролива 24 украинских моряка. Адвокат Николай Полозов сообщал, что моряков отпустили под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

В ноябре Россия согласилась вернуть корабли. 20 ноября они прибыли в Очаков.

В январе 2020 года в РФ приостановили следствие в отношении украинских военных моряков.