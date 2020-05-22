Умер экс-нардеп Матвиенко

22.05.2020, 11:13, Новости дня

Умер украинский политик, народный депутат четырех созывов Анатолий Матвиенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп от фракции “Европейская солидарность” Николай Княжицкий.

“Умер Анатолий Сергеевич Матвиенко. Он всегда был патриотом и настоящим украинцем, в независимой Украине всегда был одним из лидеров национально-демократических сил. Анатолий Матвиенко любил и поддерживал украинскую культуру, исторические исследования. У него всегда была мечта объединить украинские церкви, видеть Украину сильной и соборной”, – написал Княжицкий.

Помер Анатолій Сергійович Матвієнко. Він завжди був патріотом і справжнім українцем, у незалежній Україні завжди був… Posted by Mykola Kniazhytsky on Neljapäev, 21. mai 2020

О причинах смерти Матвиенко нардеп не сообщил.

Матвиенко возглавлял Винницкую облгосадминистрацию при президенте Леониде Кучме. В 2004 году во время президентских выборов руководил Харьковским региональным избирательным штабом Виктора Ющенко.

Был нардепом от блока “Наша Украина” и от партии “Блок Петра Порошенко”.

Политику было 67 лет.