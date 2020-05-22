 

Госбюро расследований вызвало Порошенко на допрос по делу о контрабанде культурных ценностей

22.05.2020, 11:13, Новости дня

Государственное бюро расследований вызывает на допрос бывшего президента Украины, народного депутата от “Европейской солидарности” Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении культурных ценностей через государственную границу. Об этом сообщает прес-служба ГБР.

“ГБР в установленном законом порядке довело до гражданина Порошенко необходимость явки в ГБР для допроса в качестве свидетеля по одному из ряда уголовных производств… Вас вызвали… по уголовному производству… в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников”, – говорится в сообщении.

Допрос состоится в 11.00 26 мая.

По информации Государственного бюро расследований, по состоянию на конец ноября 2019 года экс-президент фигурировал в 13 уголовных производствах. Среди прочего против Порошенко открыто уголовное производство по факту перехода украинских кораблей через Керченский пролив, что “привело к эскалации конфликта с Россией и введению военного положения в Украине с целью возможной узурпации власти”; а также по факту “захвата государственной власти” – за то, что он внес представление на назначение Владимира Гройсмана премьер-министром “при отсутствии коалиции в парламенте”.

Экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявлял, что не подписал подозрение Порошенко, подготовленное ГБР, так как в нем не было доказательств вины экс-президента, и назвал документ Госбюро “юридическим трешем”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / В Кремле анонсировали новое обращение Путина по коронавирусу

30.03 / В МВД опровергли введение комендантского часа в Подмосковье

02.04 / В Крыму ответили на критику ЕС из-за земельного вопроса

04.04 / Верховная Рада может провести внеочередное заседание 8-го или 9 апреля – Арахамия

12.05 / В резиденции президента США собрались ввести «масочный режим»

03.05 / Уважаемый господин президент! Смею вас заверить, что я знаю “чесну відповідь на болюче питання, хто винен у трагедії 2 травня 2014 року” в Одессе

03.04 / “Нет никакого прямого диалога Киева и Донбасса”. Кулеба ответил МИД России

13.05 / Столкнувшийся с микрометеоритом российский спутник вернулся к работе

02.04 / Глава Коми подал заявление об отставке

09.04 / Общество: Врач Муслим Муслимов: Пациенты делятся на три категории

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска