США договорились о поставке 300 млн доз вакцины от AstraZeneca

22.05.2020, 10:55, Новости дня

Соединенные Штаты получат почти треть из первого миллиарда доз экспериментальной вакцины от COVID-19, над которой работает компания AstraZeneca.

Хотя эффективность вакцинирования от коронавируса пока не доказана, мировые лидеры считают это единственным реальным способом перезапустить экономику и даже получить преимущество над конкурентами.

После того, как президент Дональд Трамп потребовал вакцину, Министерство здравоохранения и соцобеспечения согласилось выделить 1,2 миллиарда долларов, чтобы помочь британской фармацевтической компании AstraZeneca ускорить процесс разработки вакцины, и договорилось о поставке 300 миллионов доз в США.

«Этот контракт с AstraZeneca – важная веха в операции «Сверхсветовая скорость» и работе над созданием безопасной, эффективной и широкодоступной вакцины к 2021 году», – отметил министр здравоохранения США Алекс Азар.

Вакцина, ранее известная как ChAdOx1 nCoV-19, а теперь получившая название AZD1222, была разработана Оксфордским университетом и передана AstraZeneca по лицензии.

Пока неясно, вырабатывается ли иммунитет к новому коронавирусу, поэтому эффективность использования вакцин под сомнением.

Заключенная договоренность позволяет провести третью фазу испытания вакцины с участием 30 000 человек в США.