Грузия отменила введенный из-за коронавируса режим ЧП

22.05.2020, 10:53, Новости дня

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в пятницу заявил, что с 23 мая официально упраздняется режим ЧП, не будет комендантского часа, «но это не значит, что пандемия побеждена». В то же время он отметил, что Грузию беспокоит ситуация с коронавирусом в РФ и других соседних странах, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его словам, в случае необходимости снова будут вводиться ограничения.

Георгий Гахария сообщил, что по-прежнему под запретом массовые спортивные и культурные мероприятия, работа общественного транспорта.

Однако уже будет разрешено передвижение в автомобиле более трех человек. Ограничения сохранятся только на такси.

На заседании координационного совета также выступил глава Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкерелидзе, который высказал озабоченность ситуацией с коронавирусом в четырех граничащих с Грузией странах – Турции, Азербайджане, Армении и России.

«Нам надо быть очень внимательными в связи с этим», – сказал он, особо остановившись на росте случаев заболевания в России.

В Грузии коронавирусом заболели 723 человека, излечились 495, скончались 12.