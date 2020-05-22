Германия и Швеция пожелали США пересмотреть выход из Договора по открытому небу

22.05.2020, 10:53, Новости дня

Внешнеполитические ведомства Германии и Швеции выразили сожаление о решении американских властей выйти из Договора по открытому небу, подчеркнув, что выступают за полное соблюдение сторонами положений документа.

Глава МИД Германии Хайко Маас указал, что «договор является важной частью европейской архитектуры контроля над вооружениями» и «способствует сохранению безопасности и мира практически на всем Северном полушарии», передает Deutsche Welle.

По его мнению, якобы существуют «трудности» в реализации договора со стороны России, однако «это не оправдывает выхода (США) из него».

Он призвал Москву вернуться к полному его выполнению и подчеркнул, что Германия со своими партнерами сделает все, чтобы Вашингтон отказался от решения о выходе.

В свою очередь министр иностранных дел Швеции Анн Линде написала в Twitter, что Стокгольм сожалеет о решении США выйти из договора, который «играет важную роль в укреплении доверия и безопасности в Европе».

«Швеция будет и впредь поощрять полное соблюдение со стороны всех членов и надеется, что США пересмотрят свое решение», – добавила она.

Кроме того, в пятницу НАТО собирается провести экстренное заседание Совета в связи с односторонним решением США покинуть Договор по открытому небу. В альянсе также выразили озабоченность якобы «избирательным применением этого договора со стороны России».

Напомним, РФ отказалась выходить из Договора по открытому небу.

В четверг американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу. Россия сочла его решение «прискорбным», а также сообщила о собственных претензиях к США в рамках договора. При этом у Москвы заготовлен план «Б».

Госсекретарь Майкл Помпео заявлял, что США собираются выйти из Договора по открытому небу через шесть месяцев.

Соглашение, подписанное еще в 1992 году в Хельсинки, позволяет США, РФ и еще трем десяткам стран проводить разведывательные полеты над территориями друг друга для укрепления взаимного доверия.