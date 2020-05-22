Учёные назвали заболевания, которые не встречаются у полных людей

22.05.2020, 10:53, Разное

Известно, что обладатели лишнего веса в большей степени подвержены риску возникновения у них серьёзных проблем со здоровьем. Однако учёные из университета Лунда в Швеции назвали заболевания, которые не встречаются у полных людей.

Специалистам удалось выяснить, что люди с избыточной массой тела крайне редко болеют ревматоидным артритом. Несмотря на то, что лишний вес провоцирует увеличение давления на костную конструкцию, шанс возникновения артрита становится даже ниже. Этот факт обусловлен тем, что организм полных людей продуцирует особые гормоны, позволяющие блокировать развитие данного заболевания.

Недавно эксперты провели исследование, разделив обладателей лишнего веса и худых людей на две группы. Его результаты указали на то, что полные люди в меньшей степени подвергнуты возникновению старческого слабоумия, ведь в их группе оказалось на 18% меньше тех, кто страдает от данного заболевания.

Тем не менее, к самому интересному умозаключению пришли учёные из университета Чикаго. Им удалось выяснить, что люди с избыточным весом являются обладателями более сильной иммунной системы. Это объясняется тем фактом, что жировые клетки взаимодействуют с иммунной системой и противостоят проникновению в организм разных инфекций.