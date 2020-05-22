ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

22.05.2020, 10:53, Новости дня

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассмотрел новые региональные практики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Для проведения исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы. Институт обратил внимание на меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения в субъектах России, сообщается на сайте ЭИСИ.

Так, в Камчатском крае больных будет принимать военно-морской госпиталь, в Калужской области общее количество специализированных коек – 1500, в Забайкальском крае дополнительные 134 койки развернут в пункте обсервации на базе гостиницы «Славянка» в Чите, в Тульской области открываются два стационара на 233 койки, в Удмуртской Республике идет переоборудование под обсерватор санаториев «Строитель», «Энергетик».

В Пермском крае разработали программу, позволяющую за секунды определять заболевание COVID-19 по стримерам компьютерного томографа, в Костромской области увеличение количества тестов в два раза, сейчас в день проводится до 700 исследований, в Москве с 27 мая любой желающий сможет записаться на тестирование на антитела, в Санкт-Петербурге расширен перечень категорий лиц, которые должны сдавать анализ на коронавирус. В Нижегородской области в городе Лыскове открылся амбулаторный центр диагностики пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, в Ставропольском крае идет закупка 50 тыс. тест-систем для увеличения проводимых тестов до 2 тыс. в сутки.

Фонда развития Дальнего Востока и Арктики предоставил Приморскому краю 25,2 тыс. респираторов, Амурской области – 24 тыс. респираторов, Хабаровскому краю – 43 тыс. 200 респираторов, 10 тыс. 850 защитных костюмов, Республике Бурятия – 25,2 тыс. респираторов для медиков совместно с крупными российскими компаниями, Сахалинской области – 18 тыс. респираторов.

В Республике Бурятия членам семей больных коронавирусом и другим контактным лицам бесплатно предоставляется одна упаковка препарата с иммуномодулирующим, противовирусным действием. Также в медколледжах Бурятии выделили дополнительно 135 бюджетных мест.

В Краснодарском крае идет разработка первой в РФ автоматической линии по изготовлению медицинский масок. В Костромской области организована оперативная госпитализация больных с температурой. В Нижегородской области испытания препарата от коронавируса «Фавипиравир» прошли в инфекционной клинической больнице №2.

В Крыму усилен контроль за реализацией профилактических мероприятий. В Еврейской автономной области закрыт на карантин роддом Областной клинической больницы, в Иркутской области закрыты два отделения онкодиспансера, в Камчатском крае рыбоперерабатывающий завод в Соболево.

В Костромской области 17 нарядов полиции проверяют масочный режим, в Ростовской области все верующие при посещении храмов обязаны быть в масках и не приходить с признаками ОРВИ.

В Республика Башкортостан режим самоизоляции для граждан старше 65 лет может не применяться к руководителям и сотрудникам организаций и органов власти, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также к работникам здравоохранения, в Краснодарском крае с 23 мая отменяются пропуски для автомобилей и беспропускное окно внутри муниципалитетов, будет возобновлена работа общественного транспорта, в Ленинградской область с 22 мая откроется навигации для маломерных судов, в Сахалинской области с 1 июня разрешены плановые приемы в медучреждениях, диспансеризация, вакцинация, в Мурманской области разрешен выезд на дачи, находящиеся в Терском и Кандалакшском районах, в Республике Саха (Якутия) разрешено совершать прогулки не более двух человек, при этом необходимо соблюдать дистанцию до других граждан не менее одного метра.

В Москве с 27 мая для передвижения по городу будут действительны только московские цифровые пропуска. В Республике Дагестан организованы беззараживающие комплексы. В Республике Башкортостан обязательное тестирование на COVID-19 в терминале аэропорта по прибытию из Москвы и других регионов, с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. В Ненецком автономном округе организован мобильный пост медицинского контроля за пассажирами, прибывающими водным транспортом.

В Республике Дагестан врачи и медицинские работники, не вошедшие в категорию получателей федеральных стимулирующих выплат за работу с зараженными коронавирусной инфекцией, получат такие выплаты из регионального бюджета, в Липецкой области работникам мобильных бригад, обслуживающим на дому получателей социальных услуг с коронавирусом, произведут выплаты за работу, в Свердловской области врачи получат до 40 тыс. рублей в случае невыявления вируса в социальной организации, в случае выявления – до 60 тыс. рублей.

В Курской области организованы внутренние проверки по начислению выплат медицинским работникам. В Нижегородской области региональный минздрав открыл горячую телефонную линию по вопросам стимулирующих выплат медработникам. В Республике Башкортостан медицинские сотрудники, переболевшие коронавирусом при исполнении своих служебных обязанностей, смогут пройти реабилитацию в лучших санаториях Республики.