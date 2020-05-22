 

Половина россиян поддержала идею объявления амнистии к 75-летию Победы

22.05.2020, 10:48, Новости дня

Около половины россиян положительно относятся к идее объявить амнистию по случаю 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне, следует из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Каждый второй житель России (50%) одобрительно относится к амнистии – смягчению наказания или освобождению от наказания лиц, осужденных за преступления, а также прекращению уголовного преследования. Чаще это мужчины (58%) и молодые люди в возрасте 18-24 лет (63%). В той или иной степени не одобряют меру смягчения наказания четверть наших соотечественников (25%)», – передает ТАСС сообщение ВЦИОМ.

Согласно исследованию, амнистию для лиц, совершивших экономические преступления небольшой тяжести, считают допустимой 67% россиян. Доля тех, кто поддерживают амнистию для людей, совершивших экономические преступления средней тяжести, составляет 46% из числа опрошенных.

«Когда речь идет о преступлениях, угрожавших безопасности человека, то 44% респондентов считают возможной амнистию для тех, кто совершил преступление небольшой тяжести, 25% опрошенных считают, что под амнистию могут попасть лица, совершившие преступления средней тяжести. Идею провести амнистию заключенным за уголовные преступления небольшой и средней тяжести в связи с 75-летием Победы поддерживают 44% россиян, чаще мужчины (53%) и россияне в возрасте 45-59 лет (52%). Не поддерживают эту идею 37% респондентов», – следует из данных ВЦИОМ.

Среди причин, по которым россияне поддерживают идею амнистии, респонденты называют необходимость дать второй шанс оступившимся (17%), порядка 14% считают, что люди могут осознавать ошибки и исправляться. Еще 14% опрошенных назвали причиной поддержки амнистии возможные судебные ошибки.

Напомним, в апреле Кремль опроверг официальное объявление амнистии к 75-летию Победы.



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