Следователя по особо важным делам задержали за взятку в Петербурге

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22.05.2020, 10:48, Новости дня

В Петербурге следователя полиции по особо важным делам задержали у здания регионального главка МВД при получении транша взятки, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По версии следствия, 43-летняя женщина с ноября 2019 года по апрель 2020 года получила более 1 млн рублей от подозреваемой по уголовному делу об организации незаконной миграции. За эти деньги она сначала способствовала переводу фигурантки дела по домашний арест, затем – под подписку о невыезде, хотя организация незаконной миграции относится к преступлениям средней тяжести и предусматривает до семи лет лишения свободы», – передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Женщину задержали вечером 19 мая в автомобиле, после того, как она получила от подозреваемой 120 тыс. рублей.

На следователя завели дело о получении взятки в особо крупном размере.

Напомним, 1 мая замначальника УМВД города Воскресенск и следователь полиции были задержаны за получение взятки в 100 тыс. рублей.



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