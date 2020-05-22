При пожаре в Ермолино погибли четыре человека

22.05.2020, 10:42, Новости дня

В результате пожара в пятиэтажке Ермолино погибли 4 человека. Жертвами ЧП стали хозяева квартиры на 1 этаже и их соседи, предает ГТРК "Калуга".

Возгорание произошло ночью. По предварительной информации, в помещении находилась хозяйка и пока неизвестный мужчина. Уточняется, что супружеская пара, проживавшая на 5 этаже дома, умерла от отравления продуктами горения. Еще двоих жильцов доставили в отделение реанимации также из-за отравления угарным газом. 12 человек эвакуировали.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства инцидента будут установлены в ходе проверки.

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ГТРК "Калуга"