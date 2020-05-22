Врач: при COVID-19 нельзя принимать аспирин и анальгин

22.05.2020, 10:42, Новости дня

Пациентам с коронавирусом для снижения температуры нужно принимать парацетамол. Об этом сообщила заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ "Поликлиника №4" управделами президента РФ, врач-невролог Ирина Вереютина.

Она подчеркнула, что нельзя принимать нестероидные противовоспалительные средства — ни аспирин, ни анальгин. По словам врача, у пациентов с инфекцией, которая протекает в тяжелой форме, есть неврологические симптомы — головокружение и головная боль, передает РИА Новости.

По последним данным, в РФ зарегистрировано более 326 тысяч случаев заболевания COVID-19. Скончались 3249 пациентов, выздоровели почти 100 тысяч человек.

По данным лаборатории "Инвитро", каждый седьмой имеет антитела к коронавирусу.