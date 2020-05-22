 

Врач: при COVID-19 нельзя принимать аспирин и анальгин

22.05.2020, 10:42, Новости дня

Пациентам с коронавирусом для снижения температуры нужно принимать парацетамол. Об этом сообщила заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ "Поликлиника №4" управделами президента РФ, врач-невролог Ирина Вереютина.

Она подчеркнула, что нельзя принимать нестероидные противовоспалительные средства  — ни аспирин, ни анальгин.  По словам врача, у пациентов с инфекцией, которая протекает в тяжелой форме, есть неврологические симптомы — головокружение и головная боль, передает РИА Новости.

 

По последним данным, в РФ зарегистрировано более 326 тысяч случаев заболевания COVID-19. Скончались 3249 пациентов, выздоровели почти 100 тысяч человек. 

По данным лаборатории "Инвитро", каждый седьмой имеет антитела к коронавирусу.



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