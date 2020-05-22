Россия отказалась выходить из Договора по открытому небу

22.05.2020, 10:30, Новости дня

Россия намерена следовать всем правам и обязательствам Договора по открытому небу, пока он в силе, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Подход должен быть прагматичным. До тех пор пока договор (по открытому небу) остается в силе, то мы намерены полностью следовать всем правам и обязательствам, которые вытекают для нас из этого договора», – цитирует РИА «Новости» Грушко.

Замглавы МИД также отметил, что Москва рассчитывает на добросовестное выполнение договора со стороны других участников.

В четверг Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу. РФ сочла его решение «прискорбным», а также сообщила о собственных претензиях к США в рамках договора. При этом у Москвы заготовлен план «Б».

Госсекретарь Майкл Помпео сообщил, что США собираются выйти из Договора по открытому небу через шесть месяцев.

Соглашение, подписанное еще в 1992 году в Хельсинки, позволяет США, РФ и еще трем десяткам стран проводить разведывательные полеты над территориями друг друга для укрепления взаимного доверия.