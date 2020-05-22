Ракета-носитель «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

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22.05.2020, 10:30, Новости дня

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала в пятницу с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны.

«В 10.31 мск с пусковой установки №4 площадки №43 космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме. Это третий пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2020 году.

В декабре министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в 2020 году систему предупреждения о ракетном нападении пополнит четвертый спутник. По данным американского специализированного сайта spaceflightnow.com, именно он был запущен с Плесецка в пятницу.

Ранее Минобороны сообщало, что проходят летно-конструкторские испытания спутников орбитальной группировки Единой космической системы (ЕКС), которая станет основой космического эшелона СПРН. Развертывание ЕКС существенно сократит время обнаружения пусков баллистических ракет и значительно повысит оперативность и достоверность информации предупреждения военно-политического руководства страны о ракетных угрозах



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