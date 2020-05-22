Разработчики вакцины от коронавируса успешно испытали ее на себе

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22.05.2020, 10:30, Новости дня

Неофициальные испытания вакцины от коронавируса на добровольцах-сотрудниках Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава прошли успешно и не выявили побочных эффектов, сообщил директор исследовательского центра Александр Гинцбург.

«Побочных результатов нет, все [сотрудники центра, испытавшие на себе действие вакцины] здоровы, радостны, выполняют в полной мере свои обязанности как на работе, так и дома, я надеюсь. Эксперимент успешным мы будем считать, когда мы получим разрешение на официальные испытания Минздрава и их проведем. А пока что, соответственно, мы себе доказали, что та продукция, которую мы предлагаем для страны, мы гарантируем, что она будет успешной», – передает ТАСС слова Гинцбурга.

Напомним, в понедельник Гинцбург сообщил, что испытание вакцины от COVID-19 проводится на небольшом количестве добровольцев, наблюдение продолжится после ввода ее в гражданский оборот. 



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