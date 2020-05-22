В Петропавловске-Камчатском – вспышка коронавируса на станции скорой помощи

22.05.2020, 10:23, Новости дня

В Петропавловске-Камчатском на станции скорой помощи произошла вспышка коронавируса, говорится на сайте правительства региона.

Уточняется, что коронавирусной инфекцией заболели 38 сотрудников станции, среди них 18 водителей.

“Люди находятся в разном состоянии. У кого-то все проходит бессимптомно, у кого-то есть симптомы, у кого-то в виде пневмонии”, – сообщил врио зампреда правительства Камчатского края Роман Василевский. Чиновник добавил, что цифра заболевших может вырасти, так как еще не пришли результаты нескольких тестов.

На станции “скорой” работают сотрудники Роспотребнадзора и медицинские службы, очаг массового заражения “определен и локализован”, там провели дезинфекцию. Следственный комитет начал проверку.

Вспышки коронавирусной инфекции фиксируются в медучреждениях по всей стране. Это может быть связано с нехваткой средств защиты, о чем неоднократно заявляли медработники. Российские медики ведут “Список памяти”, куда вносят фамилии умерших от коронавируса коллег. В списке уже 241 человек – это врачи, медсестры, лаборанты, санитары, все, кто работал с пациентами с COVID-19.