 

Дапкунайте заново выучила эстонский язык для съемок второго сезона сериала “Мост”

22.05.2020, 10:20, Разное

По словам генерального продюсера компании “ВайТ Медиа”, которая
занимается производством теленовеллы, Юлии Сумачевой, работа над второй частью
завершилась еще в 2017 году. Как оказалось, съемки продолжения стартовали еще
до премьеры первого эпизода сериала “Мост”.

О работе над детективом рассказала также Ингеборга
Дапкунайте. Звезда призналась, что эстонский язык, который она учила специально
для проекта “Мост”, к старту съемок второго сезона позабылся. Артистке пришлось
нанимать педагогов. С Дапкунайте занимались сразу два преподавателя.

Юлия Сумачева подчеркнула, что Ингеборга Дапкунайте учила
язык с нуля. Знаменитость проделала огромную работу.

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Публикация от Ingeborga Dapkūnaitė (@d.ingeborga) 15 Янв 2020 в 12:25 PST

Добавим, во втором сезоне сериала “Мост” зрители вновь
увидят следователя Максима Казанцева в исполнении Михаила Пореченкова и
инспектора Ингу Веермаа, роль которой досталась Ингеборге Дапкунайте. Стражи
порядка вновь берутся за распутывание сложного преступления.

В опору Петербургской
дамбы врезается катер. На палубе судна находят манекены и труп женщины. Тело
принадлежит эстонскому консулу Марте Андерсаа. Главным героям сериала “Мост”
удается выяснить, что в городе орудует маньяк. Злоумышленник носит прозвище Инсталлятор.
Убийца планирует и другие злодеяния. Показ второго сезона сериала “Мост”
стартует 22 мая на видеосервисе START.



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