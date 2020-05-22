 

Наташа Королева гонит самогон на карантине

22.05.2020, 10:20, Разное

Многие звезды, которые сейчас находятся на карантине, нашли себе новые увлечения. Например, некоторые стали заниматься спортом, другие – готовить изысканные блюда для своих любимых. Наташа Королева всегда отличалась от других знаменитостей, поэтому и на этот раз удивила поклонников.

Супруга Тарзана решила гнать самогон. Этим Наташа занималась впервые, поэтому особенно порадовалась, когда продукт в итоге получился хорошим. Кроме того, Королева сняла процесс на видео и опубликовала на “Ютуб”, чтобы другие тоже смогли самостоятельно сделать алкогольный напиток.

Многие пользователи Сети оценили по достоинству новое увлечение Наташи. Они похвалили занятие знаменитости. В комментариях даже отметилась Анита Цой. Певица посмеялась над Королевой, но все же одобрила ее хобби.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 25 Июн 2019 в 4:04 PDT

Некоторые же отметили, что раньше людей привлекали к ответственности за создание самогона в домашних условиях. “Вот жизнь пошла. Раньше сажали,а теперь можно смотреть весь процесс на “Ютубе”…”, – написал подписчик.



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