Рубль снизился к доллару

22.05.2020, 10:16, Новости дня

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,55 руб., евро – до 78,23 руб.

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,8%, до отметки в 71,55 руб., курс евро прибавил 0,7%, до 78,23 руб. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

По состоянию на 10:05 мск, курс доллара продолжил расти и находился на отметке 71,76 руб. (+1,1%), а курс евро – на 78,39 руб. (+0,9%).