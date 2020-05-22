Индексы Мосбиржи и РТС снизились на открытии торгов

22.05.2020, 10:16, Новости дня

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи опустился на 1%, до отметки 2691,58 пункта, индекс РТС также потерял 1%, до 1194,86 пункта, передаетТАСС.

По данным на 10.10 индекс Мосбиржи замедлил снижение до 0,8% и торговался на уровне 2696,42 пункта. В свою очередь, индекс РТС снижался на 1,9%, до 1183,6 пункта.