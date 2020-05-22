Болгария открыла границы для стран ЕС

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22.05.2020, 10:08, Новости дня

Болгария сняла запрет на въезд на свою территорию для граждан Евросоюза и стран Шенгенской зоны, введенный в марте в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщили местные СМИ.

Как сообщила газета «Труд» со ссылкой на распоряжение Министерства здравоохранения страны, начиная с 22 мая, въезжающие на территорию республики, как подчеркнули в ведомстве, «должны будут пройти 14-дневный карантин» в месте, в котором планируют проживать, передает ТАСС.

Данное требование не распространяется на медицинских и социальных работников, дипломатов, представителей международных организаций, сезонных рабочих, а также водителей автобусов, осуществляющих международные перевозки пассажиров.

Согласно последним данным, число инфицированных новым коронавирусом достигло в стране 2372. За все время с начала эпидемии умерли 125 человек, 769 выздоровели.

Напомним, запланированный на 27 апреля визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Софию был перенесен, он состоится после нормализации ситуации с пандемией коронавируса.



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