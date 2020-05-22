Вирус-позитивных пациентов предостерегли от приема аспирина и анальгина

22.05.2020, 10:08, Новости дня

Пациентам с коронавирусом для снижения температуры не рекомендуется принимать анальгин и аспирин, сообщила заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ «Поликлиника №4» управделами президента России, врач-невролог Ирина Вереютина.

«Важно помнить, что для снижения температуры тела у пациентов с коронавирусной инфекцией необходимо использовать парацетамол. Нестероидные противовоспалительные средства здесь неприемлемы – ни аспирин, ни анальгин», – передает телеканал «Звезда» слова Вереютиной в видеокомментарии, опубликованном в соцсетях управделами.

По ее словам, при тяжелой форме заболевания у больных могут наблюдаться неврологические симптомы. Среди них – головокружение и головная боль.

Напомним, в апреле Индия решила отправить РФ гидроксихлорохин и парацетамол для борьбы с COVID-19.