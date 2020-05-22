 

Вирус-позитивных пациентов предостерегли от приема аспирина и анальгина

22.05.2020, 10:08, Новости дня

Пациентам с коронавирусом для снижения температуры не рекомендуется принимать анальгин и аспирин, сообщила заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ «Поликлиника №4» управделами президента России, врач-невролог Ирина Вереютина.

«Важно помнить, что для снижения температуры тела у пациентов с коронавирусной инфекцией необходимо использовать парацетамол. Нестероидные противовоспалительные средства здесь неприемлемы – ни аспирин, ни анальгин», – передает телеканал «Звезда» слова Вереютиной в видеокомментарии, опубликованном в соцсетях управделами.

По ее словам, при тяжелой форме заболевания у больных могут наблюдаться неврологические симптомы. Среди них – головокружение и головная боль.

Напомним, в апреле Индия решила отправить РФ гидроксихлорохин и парацетамол для борьбы с COVID-19.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04 / Названа предварительная причина взрыва в доме в Орехово-Зуево

29.04 / Не больше 47 тыс. грн. Кабмин урезал зарплаты членов наблюдательных советов госкомпаний на время карантина

08.05 / ЭИСИ представил новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

10.04 / Песков рассказал о распоряжении средствами от сделки со Сбербанком

21.05 / Украина поссорилась с Болгарией

10.04 / ФСИН сообщила о контроле ситуации в колонии под Иркутском

14.04 / Эксперт: Начатая Саудовской Аравией нефтяная война усугубила ее внутренние проблемы

19.05 / Эпидемиолог назвал бессмысленным введение «паспорта иммунитета» в России

06.05 / Зеленский: Виновные в задержке выплат врачам должны понести ответственность

28.04 / Цена барреля нефти Brent упала ниже 19 долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска