Преследование группы боевиков началось в Дагестане

22.05.2020, 10:08, Новости дня

Сотрудники силовых структур Дагестана преследуют группу боевиков, обнаруженных в Хасавюртовском районе республики, сообщил источник в правоохранительных органах региона в пятницу.

«В ночь на пятницу в Хасавюртовском районе Дагестана близ села Гоксув была обнаружена группа боевиков – остатки так называемой эндирейской бандгруппы. Заметив силовиков, они скрылись в лесистой местности. С наступлением утра силовики приступили к прочесыванию местности и преследованию бандитов. Боестолкновения пока не было», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, ранее ФСБ и СК задержали финансиста ИГ в Дагестане.