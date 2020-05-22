В США всё сильнее ощущается нехватка еды, а фермеры выбрасывают продукты

22.05.2020, 10:01, Новости дня

Отдельные регионы США из-за пандемии коронавируса всё сильнее испытывают нехватку продуктов питания, передаёт Fox News. Как пишет корреспондент канала, это происходит потому, что фермеры в связи с резким снижением спроса вынуждены уже много недель кряду избавляться от своей продукции.

В некоторых регионах страны в связи с коронавирусом всё сильнее ощущается нехватка еды — и причина отнюдь не в том, что фермеры не производят её достаточно. С подробностями об этом непонятном сюжете — наш корреспондент Мэтт Финн. Привет!

МЭТТ ФИНН, корреспондент Fox News: Такер, некоторые из роликов на эту тему просто невозможно смотреть. Фермеры по всей стране признаются, что нервы у них на пределе — цепочка поставок разрушается, и им приходится избавляться от урожаев, мяса и молока. У фермеров внезапно пропали клиенты, ведь в стране закрыто так много ресторанов, отелей и школ, а ряд крупнейших мясоперерабатывающих заводов свернули работу либо в качестве превентивной меры, либо из-за того, что кто-то из их работников заразился коронавирусной инфекцией или от неё умер.

Союз молочных фермеров Аризоны сообщает, что его члены сливают около одного миллиона фунтов неиспользованного молока в день — из-за низкого уровня продаж у них переполнились хранилища. А в Бостоне фермеры на этой неделе безвозмездно передали несколько тысяч галлонов молока Национальной гвардии для последующего распределения между местными домохозяйствами.

Производители картофеля в нескольких штатах, включая Айдахо и Вашингтон, раздают картошку миллионами фунтов. А во Флориде фермерам приходится распахивать поля, на которых ещё растёт неубранный урожай.

Крупные мясоперерабатывающие предприятия, в том числе Tyson Foods, также предупреждают о нехватке мяса, отмечая, что из-за сложившейся ситуации придётся умертвить миллионы животных.

Фермеры получат от федерального правительства помощь, однако в ближайшем будущем проблемы у них только усугубятся: чтобы собрать урожай летом и осенью, им нужно принимать решения уже сейчас, а какими будут состояние экономики и спрос к тому времени, определить невозможно.

Дата выхода в эфир 20 мая 2020 года.