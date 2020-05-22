В Житомирской области арендатор пруда расстрелял семь человек

22.05.2020, 9:55, Новости дня

В ночь на 22 мая в селе Новоселица Житомирской области местный житель расстрелял семь человек из охотничьего ружья, об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

Трагедия произошла около часа ночи рядом с частными прудами.

“На берегу пруда, неподалеку от села Новоселица Попельнянского района, отдыхала компания киевлян, старых друзей, которые там собирались уже не раз половить рыбу. Всего, по данным следствия, их было девять человек, включая арендатора озера, гражданина 3. 1962 года рождения. После распития спиртных напитков шестеро отдыхавших легли спать в стоящем на берегу водоема сарайчике”, – написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

По его информации, шестеро легли спать в сарае на берегу, двое остались распивать спиртные напитки с арендатором пруда. Около часа ночи мужчина после возникшего конфликта начал стрелять в гостей из своего охотничьего ружья марки ИЖ.

Сегодня ночью в лесах Житомирщины разыгралась кровавая трагедия. На берегу ставка, неподалёку от села Новоселица… Posted by Антон Геращенко on Neljapäev, 21. mai 2020

Расстреляв двоих, арендатор пошел в сарай убивать спящих людей. Из них удалось спастись одному. Услышав выстрелы, он убежал в лес и вызвал полицию.

Подозреваемого в убийстве семи человек полиция задержала, он находится под стражей, отметил Геращенко в своем посте.