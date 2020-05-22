 

В Украине количество инфицированных коронавирусом медиков превысило 3,9 тыс.

22.05.2020, 9:55, Новости дня

В Украине в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 28 медицинских работников, сообщил в Facebook 22 мая Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Всего с начала вспышки эпидемии коронавирусом заразилось 3907 украинских медработников (+74 за сутки).

В госпитализации нуждались 717 медиков, 3190 лечились или продолжают лечиться дома. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 22 медработника.

1722 забелевших коронавирусной инфекцией медиков уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило у них вируса.  

Підтверджено 20 148 випадків COVID-19, з них 6585 одужали, 588 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено…

Posted by Центр громадського здоров’я України on Neljapäev, 21. mai 2020

В Центре общественного здоровья называли главными причинами заражения медиков отсутствие четкого плана действий медицинских учреждений, нарушение стандартов ведения пациентов, неправильное использование средств индивидуальной защиты, а также недостаточное обеспечение медперсонала такими средствами. 

В целом по состоянию на 22 мая коронавирус в Украине подтвержден у 20 148 человек, 588 из них умерли, а 6585 вылечились. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,1 млн, из них более 1,95 млн вылечились, а 333 тыс. умерли. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Украинцам, которые больны COVID-19, разрешили посещать аптеки и магазины

18.05 / Росгвардейцы помогли утиной семье перейти Ленинский проспект

08.05 / Ашманов поддержал слова Дурова об эмиграции в США и раскритиковал фильм Дудя

21.05 / Сенат США ускорил расследование о деятельности сына Байдена на Украине

28.04 / Путин выразил соболезнования потерявшим близких из-за коронавируса

15.04 / С 16 апреля на въездах в Киев будут измерять температуру

07.05 / Прокуратура потребовала возбудить дело из-за фейков по чипированию людей

19.04 / Путин поздравил верующих с Пасхой

14.04 / Обмен по формуле “всех на всех” может пройти на этой неделе, освобожденные пройдут обязательную обсервацию – Денисова

02.05 / В Испании разрешили гулять и заниматься спортом на улице

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска