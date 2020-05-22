 

Доктор Потянова назвала углеводные завтраки опасными для организма

22.05.2020, 9:53, Разное

Диетолог Ирина Потянова назвала опасными для организма завтраки, состоящие из каш и других углеводов. Доктор рассказала, что такие приёмы пищи, нарушая работу ЖКТ, приведут к серьёзным последствиям: сахарному диабету или ожирению.
Доктор Потянова отметила, что в крови человека, который отдаёт предпочтение углеводным завтракам, сначала резко увеличивается уровень глюкозы. В связи с этим поджелудочная железа вырабатывает инсулин, переводящий часть декстрозы в гликоген, а её избыток — в жир. Из-за избытка инсулина, уровень D-глюкозы падает, вызывая чувство голода и слабость, зачастую после такого приёма пищи людей склоняет на сон, так как мозг нуждается в этом органическом соединении.

Гастроэнтеролог пояснила о своеобразных «американских горках», когда человек с целью утоления голода снова съедает углеводы, вызывая тем самым повышение уровней глюкозы и инсулина. Повторение такого питания ежедневно провоцирует углеводную зависимость, а также оказывает колоссальную нагрузку на поджелудочную железу, и как результат: в лучшем случае любитель «углеводных качелей» набирает в весе, а в худшем – развивается сахарный диабет второго типа.

В качестве альтернативы гастроэнтеролог рекомендует полноценные завтраки, состоящие из белков, жиров и сложных углеводов в виде крахмалистых овощей и клетчатки, иногда допускается минимум круп и хлебцы, но не круассаны с кофе. Ирина Потянова советует с детства закладывать здоровые пищевые привычки, тогда в более зрелом возрасте не будет проблем с системой желудочно-кишечного тракта.



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