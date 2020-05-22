Британские СМИ раскрыли личность тульской «медсестры в бикини»

22.05.2020, 9:48, Новости дня

Издание Daily Mail раскрыло личность медсестры из Тулы, которая на работе надела прозрачный защитный костюм на купальник.

По данным газеты, медсестру зовут Надежда, ей 23 года. Она учится в Рязанском государственном медицинском университете.

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Публикация от «Тульские новости» (@newstularu) 21 Май 2020 в 2:21 PDT

Напомним, на этой неделе в Сети распространилась фотография медсестры из инфекционного госпиталя под Тулой, которая вышла на смену в прозрачном защитном костюме, под которым у нее был только купальник. Минздрав Тульской области сделал ей публичное замечание. Сама девушка объяснила, что в спецзащите очень жарко, и она не думала, что все будет так просвечивать.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и министр здравоохранения региона Алексей Эрк поддержали медсестру инфекционного госпиталя областной больницы, которая во время работы надела бикини под защитный костюм.

Пользователи иностранной соцсети Reddit восхитились медсестрой.

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Публикация от «Тульские новости» (@newstularu) 21 Май 2020 в 6:02 PDT