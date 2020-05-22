Более 400 тысяч рублей недополучили врачи на Сахалине за борьбу с коронавирусом

22.05.2020, 9:42, Новости дня

На Сахалине в Центральной районной больнице города Долинска, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией, выявили нарушения в начислении стимулирующих выплат медработникам, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

Как установила проверка, федеральные надбавки, предусмотренные для медперсонала, работающего с COVID-19, не были начислены 14 сотрудникам сахалинской Центральной районной больницы. В апреле недостающая сумма составила 415 тысяч рублей. Как говорится в сообщении прокуратуры, стимулирующие выплаты не начислены в связи “с отсутствием у медиков специального образования”.

“При этом данные работники были допущены к работе и имели контакт с зараженными коронавирусной инфекцией пациентами, лицами из “группы риска”, – отметили в ведомстве.

Прокуратура предписала устранить эти нарушения. “Рассмотрение меры реагирования и фактическое устранение нарушений прав работников медицинского учреждения находятся на контроле прокуратуры”, – уточнили в пресс-службе.

Медики почти во всех регионах России жалуются на невыплату “коронавирусных надбавок”.

В некоторых больницах персонал оформляли через сторонние структуры, чтобы не платить им надбавки, а в некоторых работу с коронавирусными пациентами считали почасово и “чуть ли не посекундно”, что также сокращало выплаты.

Путин резко отчитал правительство за то, что медикам обещанные деньги не были перечислены вовремя:

“Послушайте, послушайте меня внимательно. Мы договорились, было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей”, – заявил президент и добавил, что чиновники на местах “развели какую-то канитель бюрократическую”.

По мнению президента, причиной массовых невыплат медицинским работникам обещанных добавок за работу с коронавирусными пациентами было неверно сформулированное постановление правительства.