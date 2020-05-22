Трамп: в случае второй волны коронавируса Америка не закроется

22.05.2020, 9:40, Новости дня

ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп продолжает призывать штаты поскорее вернуться к нормальной жизни, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу коронавируса.

«Не думаю, что людям это понравится», – сказал президент о штатах, где восстановление идет медленно, выступая перед журналистами в ходе визита на автомобильный завод в Мичигане, переоборудованный под производство аппаратов искусственного дыхания.

Все 50 штатов анонсировали хотя бы частичное снятие ограничений, которые пагубно сказались на американской экономике.

Трамп пообещал, что в случае второй волны коронавируса страна закрыта не будет.

Выступая на заводе Ford в городе Ипсиланти, президент сказал: «Перманентный карантин – не стратегия для здорового штата и здоровой страны».

Трамп также отметил, что страну ждет «триумфальное возрождение».

За последние девять недель за пособием по безработице обратились 38,6 миллиона американцев.

В ходе встречи с лидерами афроамериканской общины президент сказал: «Мы должны открыть церкви, мы должны открыть страну».

Президент рассказал, что видел, как прихожане пытаются попасть в закрытые церкви, и уже побеседовал об этом с руководством Центров по контролю и предотвращению заболеваний.

Трамп отметил, что во время посещения завода ненадолго надел маску и защитные очки, но «не хотел дать прессе удовольствие это увидеть».

Он продемонстрировал журналистам темно-синюю маску с президентской эмблемой.

Выступая перед рабочими, президент призвал производить лекарства и медицинские принадлежности на территории США и вновь возложил вину за пандемию на Китай.

«Мы возвращаем наши лекарства, – сказал он. – Нельзя рассчитывать, что иностранные государства о нас позаботятся, особенно в сложные времена».

Президент также сказал, что, несмотря на пандемию, разрабатываются планы проведения саммита «Большой семерки» в США в следующем месяце.

«Если мы будет проводить саммит, то это, вероятно, будет в Вашингтоне, в Белом доме, – рассказал президент журналистам перед выездом в Мичиган. – Но часть саммита может пройти в резиденции Кэмп-Дэвид, она недалеко».