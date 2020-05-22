Власти Болгарии открыли границы для туристов из ЕС и Шенгенской зоны

22.05.2020, 9:30, Разное

С сегодняшнего дня, 22 мая, власти Болгарии открыли границы для туристов, которые хотят приехать из Шенгенской зоны и ЕС. Однако есть условия – это обязательный двухнедельный карантин.

Как пишет iReactor, данные меры не будут касаться туристов, которые приехали в Болгарию на семь дней и не более. Эти сведения подтвердил Кирил Ананиев, возглавляющий местный Минздрав.

До этого момента страна была закрыта для свободного посещения из-за пандемии коронавируса. NewInform напоминает, что дипломаты и граждане Болгарии, которые приезжали из других стран, должны были самоизолироваться на две недели. Границы государства закрыли в середине марта из-за ситуации, сложившейся с коронавирусом в мире. Предпринятые меры говорят о том, что власти Болгарии возобновили туризм, но с перечнем определенных правил.

Также о намерении открыть границы сообщала Эстония. В Таллине сообщили, что такое решение приняли в результате благоприятной эпидемиологической обстановки.