 

Крупный пожар в Елабуге обесточил 9 населенных пунктов

22.05.2020, 9:25, Новости дня

Крупный пожар произошел ночью в Елабуге. Как рассказали ГТРК "Татарстан" в пресс-службе региональном МЧС, загорелся трансформатор, расположенный на территории Прикамской трансформаторной подстанции. Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров.

В ликвидации возгорания задействовали пеногенератор ГПС-600. В результате ЧП были отключены 196 трансформаторных подстанций суммарной мощностью около 8 МВт. Без электричества остались более 34,5 тысячи человек в 17 населенных пунктах. Устраняли последствия аварии бригады АО "Сетевая компании", отметили в ведомстве.

В результате инцидента никто не пострадал. Через час после пожара было частично восстановлено электроснабжение в Елабуге, Мальцево, Танайке, Поспелово, Бехтерево, Луговой, Хлыстово,  Колосовке и Большой Тарловке.

 

Текст:

ГТРК "Татарстан"



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