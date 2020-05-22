Массовая распродажа: “Монако” хочет избавиться от 30 игроков

22.05.2020, 9:25, Новости дня

Руководство футбольного клуба "Монако" хочет пойти на существенное сокращение количества игроков в первой команде перед стартом следующего сезона. Монегаски планируют продать 30 футболистов, значительно разгрузив платежную ведомость.

Как сообщает AFP, клуб из Монако занимает третье место в чемпионате Франции по размеру бюджета. Однако уже второй год команда не может пробиться в еврокубки.

"Монако" планирует выручить около 50 миллионов евро за продажу футболистов. Помимо арендованных игроков монегаски могут продать и своих лидеров – Виссама Бен Йедера, Юссефа Фофана, Бенуа Бадьяшиля и Фоде Балло-Туре.