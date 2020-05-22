 

Налоговые поступления в Германии снизились на 23,5% на фоне пандемии

22.05.2020, 9:25, Новости дня

Налоговые поступления правительства Германии и 16 федеральных земель в апреле сократились на 23,5% в годовом выражении и составили около 39 миллиардов евро на фоне коронавирусного кризиса, пишет Reuters со ссылкой на ежемесячный отчет Министерства финансов.

Влияние пандемии на налоговые поступления впервые проявилось в марте, но теперь оно усилилось. Ситуация, вероятно, останется сложной в ближайшие месяцы, заявило министерство.

Экономика Германии вошла в рецессию, пережив в первом квартале максимальное снижение со времен мирового финансового кризиса.

Правительство страны прогнозирует рекордное сокращение ВВП на 6,3% в 2020 году.

Министр финансов Олаф Шольц заявил ранее в этом месяце, что падение налоговых поступлений не помешает правительству представить пакет стимулирующих мер в июне, чтобы помочь компаниям оправиться от коронавирусного кризиса.

Власти Германии уже представили пакет мер на сумму до 750 миллиардов евро, чтобы смягчить последствия вспышки COVID-19 для крупнейшей экономики Европы.



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