Попова перечислила новые требования после снятия ограничений по коронавирусу

22.05.2020, 9:16, Новости дня

Социальную дистанцию, новые правила по дезинфекции и организации общественных пространств нужно будет соблюдать и после снятия ограничений по коронавирусу, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Режим определенных требований, уже не ограничений, а требований, необходимо будет соблюдать – это и социальная дистанция, и новые правила по дезинфекции, и новые требования к организации общественных пространств. Нам еще многое предстоит осознать и прописать, как именно себя вести», – сказала Попова в интервью РИА «Новости».

По ее словам, для каждого этапа снятия ограничительный мер четко определены в методических рекомендациях критерии перехода, в том числе необходимо определенное количество тестирований.

«Для третьего этапа – это 110 тестов на 100 тыс. населения ежедневно, это большая цифра, но на сегодняшний день значительная часть субъектов уже ее достигли», – сказала Попова.

Также она отметила, что ряд субъектов достигает показателей, необходимых для перехода на третий этап, по показателю свободных коек.

«Это вполне реальные цифры, они достижимы. Главное – правильная организация всех противоэпидемических мероприятий, всех режимов ограничений в предыдущий месяц – полтора и на сегодняшний день», – отметила глава Роспотребнадзора.

Кроме того, Попова отметила, что проведение популяционного исследования россиян на антитела к коронавирусу планируется, но пока еще преждевременно.

«Мы начинаем это делать, уже спланировали работу по разным субъектам, определили контингент, есть понимание, как это будет происходить, и пока есть время подготовиться», – сказала она.

По мнению ученых, должно пройти не меньше семи недель после разгара вспышки эпидемии, тогда можно будет увидеть у населения антитела, подчеркнула Попова.

Ранее сообщалось, что каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории «Инвитро», имеет антитела к коронавирусу.

Напомним, 17 мая мэр столицы Сергей Собянин заявил, что оформить электронную запись на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу москвичи смогут примерно через две-три недели.