В Москве начали проверку по жалобе супругов за штрафы из-за выхода на балкон

22.05.2020, 9:08, Новости дня

Власти Москвы проводят проверку по жалобе супругов, которые, предположительно, получили штраф за нарушение самоизоляции из-за того, что вышли на балкон, сообщил начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.

Данчиков сообщил, что «штрафы были выписаны за то, что они покидали жилое помещение, несколько таких случаев зафиксировано», передает РИА «Новости».

«В Главконтроле на рассмотрении находятся жалобы супругов, сейчас разбираемся с представленными доводами, изложенными в обращениях. Если будет подтверждено, что штрафы необоснованные, то они будут отменены. Но в тех случаях, где подтвердятся факты, что один из супругов или они вместе покидали свое место жительство на значительное расстояние и это будет подтверждено, штрафы, конечно, останутся в силе», – добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что супруги из Москвы получали штрафы за нарушение карантина, хотя квартиру они не покидали. Штрафы якобы приходили, когда кто-то из супругов выходил на балкон, так как их дом находится на границе Москвы и области, поэтому с телефонов поступала информация о пересечении границы города.

Напомним, в Москве появилась возможность обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции в Москве онлайн.