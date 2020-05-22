Бывший муж Лолиты отреагировал на сообщения о госпитализации

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22.05.2020, 9:08, Новости дня

Бывший муж певицы Лолиты Милявской теннисист Дмитрий Иванов прокомментировал информацию о своей госпитализации.

«Все хорошо, я ничего не комментирую. Все в порядке», – сказал Иванов в беседе с «Пятым каналом». 

Ранее издание Starhit сообщило, что Иванова положили в больницу с травмами. По информации журнала, состояние Иванова оценивалось как «удовлетворительное».

Сам экс-муж Лолиты отказался комментировать информацию о его госпитализации.

Напомним, Лолита развелась со своим пятым мужем теннисистом Дмитрием Ивановым, с которым состояла в браке с 2009 года. Адвокат исполнительницы Сергей Жорин заявил, что будет просить признать брак фиктивным. 

Экс-супруги уже давно не живут вместе. Бракоразводный процесс затянулся на семь месяцев из-за желания Лолиты признать брак фиктивным и лишить Иванова российского и израильского гражданства.



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