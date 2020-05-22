 

Любовник нелепо оправдался за опозорившуюся Бузову

22.05.2020, 9:06, Разное

27-летний Давид Манукян сыграл в клипе “Журавли” раненого солдата. Ольга Бузова, которая бежала к нему навстречу сквозь взрывы, предстала в военной гимнастерке.

Зрители заметили, что телеведущая выглядела нелепо в таком образе – яркий макияж и украшения от Cartier явно не сочетались с формой, которую она надела. Писатель Сергей Минаев заметил, что ролик смешон, несмотря на большую сумму, потраченную на съемки.

Давид заверил, что вложил в клип только 50 тысяч рублей. Видео они сняли в ближайшем парке около дома. У Манукяна не было цели делать высокохудожественное кино.

Блогер просил Ольгу снять украшения, но для этого потребовалось бы много времени: нужен был специальный ключик от браслетов, который остался дома. Парочка решила не утруждаться.

“Я не люблю, когда начинают придираться. Если бы мы снимали на бюджетные деньги, это одно, а когда чисто для себя… Ну не нравится – не смотрите”, – сказал Давид.

Манукян также признался, что попробовал бы сняться в настоящем кино. Его талант уже оценил Алексей Панин. Блогер показал актеру видео из своего инстаграм-аккаунта. Алексей наградил Давида комплиментами.



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