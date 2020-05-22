“Это тебе не хозяйством трясти”: взвывшего от обнищания Тарзана отправили работать в село

22.05.2020, 9:06, Разное

Супруг знаменитой певицы Наташи Королевой вынужден прервать свою профессиональную деятельность на неопределенный срок. Банкетные залы пустуют, во времена всеобщей борьбы с COVID-19 люди в последнюю очередь думают о развлечениях и массовых сборищах.

Глушко посетовал журналистам на то, что он оказался между молотом и наковальней. С одной стороны, по словам артиста, он находится в бедственном положении: из-за отмены концертов появилась ощутимая нехватка денег. С другой – общественность требует от Тарзана финансовой помощи борющимся с коронавирусом врачам, поскольку Глушко является в глазах россиян обеспеченным человеком.

Кроме того, муж королевой заявил, что в данный период времени пенсионеры живут лучше, чем он и его коллеги по цеху. Свои слова Глушко объяснил тем, что пожилым людям государство выплачивает хоть какие-то деньги, а вот о прославленном стриптизере позаботиться некому.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 17 Янв 2019 в 3:49 PST

Высказывание Сергея Глушко вызвало широкий резонанс в Сети. Пользователи сочли, что Тарзан находится явно не в том положении, чтобы жаловаться. “Бедолага, бабушкам и дедушкам позавидовал. Нужно, наверное, пенсионерам скинуться Тарзану на пропитание”, “Приезжай к нам в закрытую деревню на 10-15 тысяч, тут веселее”, “Можно в армию вернуться. Вон какой мускулистый. Мужская сила в сельском хозяйстве очень нужна”, “Это тебе не достоинством трясти” – писали возмущенные россияне. Судя по всему, Тарзану следовало более деликатно выразить свои переживания.