Мнение: МиГ-29 в Ливии

22.05.2020, 8:55, Разное

В Ливии таки появились МиГ-29, которые, как утверждаются, прибыли из Сирии в сопровождении российских Су-35 на авиабазу Аль-Джуфра в 230 километрах от Сирта. С учетом боевого радиуса МиГ-29, этого более чем достаточно, чтобы покрывать Западную Триполитанию.

Командование ЛНА обещает в "Крупнейшую воздушную кампанию" в истории Ливии" в ближайшее время, хотя врядли 15-20 самолетов плюс китайские дроны смогут перебить объем НАТОвских бомбардировок 2011-года. Тем более, что ЛНАшные спикеры говорят, что пока боеготовы всего 4 МиГ-29.

Но по местным меркам может приличное число самолето-вылетов набраться, хотя вряд ли можно вести речь о методичном перемалывании боевиков с воздуха, как ВКС РФ это проделывали в Идлибе.

Доказательств наличия в Ливии бомбардировщиков Су-24 пока нет.

Касательно вопроса о том, чьи это МиГ-29 есть расхождения, несмотря на то, что в американской прессе утверждают, что это российские машины. Гуляют версии про "сирийские МиГи", "египетские" и даже эмиратовские, закупленные в Белоруссии (хотя Белоруссия в 2015-м году отказала эмиратчикам в продаже).

Также есть вопросы о том, кто за штурвалом. Но думаю, если перемирие между ЛНА и ПНС Ливии в ближайшее время не будет, стороны очевидно поднимут ставки, а роль внешних игроков еще сильнее возрастет, как собственно и разрушительность этой войны.

Турция может ответить на это развертыванием дополнительных ЗРК "Хок" (как минимум 2 уже были уничтожены ВВС Хафтара в Триполи), а также переброски на авиабазу Аль-Ватия и на аэродром Митига нескольких истребителей F-16. Кроме того, турки могут попытаться достать эту авиабазу ударами дронов или крылатых ракет.

В общем, сторонам есть где развернуться, если дело дойдет до такой войны.

Тем не менее, переброска этих машин выглядит реактивной мерой и является следствием потери Хафтаром авиабазы Аль-Ватия и наращиванием Турции своего контингента в Триполи и Мисурате. Фронт в западной Триполитании у ЛНА откровенно сыпется и уже в ближайшие дни может встать на повестку дня вопрос более серьезного отвода войск от Триполи.

Ночью начались авиаудары ВВС ЛНА по войскам ПНС и сирийским боевикам к юго-западу от Триполи. Разрушен мост к югу от Гарьяна.

Также ЛНА претендует на 3 сбитых БПЛА в районе Тархуна, но фотки пока есть только по одному.